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سعر Chain of Legends (CLEG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.70K . يتم تحديث سعر CLEG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chain of Legends الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.94K - تغيير سعر Chain of Legends خلال اليوم هو +0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.33M

أداء سعر Chain of Legends (CLEG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.55% 30 يوم $ 0 -14.33% 60 يوم $ 0 -19.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chain of Legends (CLEG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain of Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.199246$ 0.199246 $ 0.199246 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.55% تغير السعر (7 أيام) -7.29%

معلومات سوق Chain of Legends (CLEG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: