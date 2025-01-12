سعر Chain of Legends (CLEG)
سعر Chain of Legends (CLEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.70K. يتم تحديث سعر CLEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chain of Legends الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.94K
- تغيير سعر Chain of Legends خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.33M
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خلال اليوم، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain of Legends مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-14.33%
|60 يوم
|$ 0
|-19.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain of Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.55%
-7.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.
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