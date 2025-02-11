سعر Chain Guardians (CGG)
سعر Chain Guardians (CGG) المباشر لليوم هو USD 0.0040656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 454.78K. يتم تحديث سعر CGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chain Guardians الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.98K
- تغيير سعر Chain Guardians خلال اليوم هو +3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 111.90M
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خلال اليوم، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ +0.00012302 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ -0.0021784505 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ -0.0031427035 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ -0.0080308361454324 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012302
|+3.12%
|30 يوم
|$ -0.0021784505
|-53.58%
|60 يوم
|$ -0.0031427035
|-77.29%
|90 يوم
|$ -0.0080308361454324
|-66.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Guardians: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+3.12%
-15.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.
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