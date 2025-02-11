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سعر Chain Guardians (CGG) المباشر لليوم هو USD 0.0040656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 454.78K . يتم تحديث سعر CGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chain Guardians الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.98K - تغيير سعر Chain Guardians خلال اليوم هو +3.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 111.90M

أداء سعر Chain Guardians (CGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ +0.00012302 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ -0.0021784505 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ -0.0031427035 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Guardians مقابل USD هو $ -0.0080308361454324 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012302 +3.12% 30 يوم $ -0.0021784505 -53.58% 60 يوم $ -0.0031427035 -77.29% 90 يوم $ -0.0080308361454324 -66.39%

تحليل سعر Chain Guardians (CGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Guardians: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00354234$ 0.00354234 $ 0.00354234 24 ساعة مرتفع $ 0.00412679$ 0.00412679 $ 0.00412679 عالية طوال الوقت $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +3.12% تغير السعر (7 أيام) -15.00%

معلومات سوق Chain Guardians (CGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: