توكنوميكس Chain Colosseum Phoenix (CCP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chain Colosseum Phoenix (CCP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chain Colosseum Phoenix (CCP) Chain Colosseum Phoenix is a Web3 game application with built-in Game-Fi elements. Players can earn in-game currency by fighting and defeating various monsters with heroes summoned from the Summoner’s book. The heroes that the player owns and the in-game currency they earn will be on the blockchain. This can be traded between other players by using the marketplace. Defeating enemy monsters in battle mode earns you CCP (utility token) and treasure chests. CCP can be used to enhance heroes, summons (mints), and strengthen GEMs. The treasure chests contain important items. Items such as GEMs needed to further increase a hero's abilities, special remedies for illnesses, and summoning stones needed for summoning. The battle mode uses simple turn-based commands. The player anticipates the enemy's actions and selects the hero's action from either attack or defend. The more rare monsters you kill, the bigger the reward. At times the rewards will be the talk of the town on social networking sites. Energy is increased by possessing more heroes. The more energy you have, the more you can play the battle mode consecutively, which in return, increases your chances of winning CCP and treasure chests. الموقع الرسمي: https://phoenix.chaincolosseum.org/ اشتر CCP الآن!

توكنوميكس Chain Colosseum Phoenix (CCP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chain Colosseum Phoenix (CCP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 106.64K $ 106.64K $ 106.64K إجمالي العرض: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M العرض المتداول: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 106.64K $ 106.64K $ 106.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.274353 $ 0.274353 $ 0.274353 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01978179 $ 0.01978179 $ 0.01978179 السعر الحالي: $ 0.02036638 $ 0.02036638 $ 0.02036638 معرفة المزيد عن سعر Chain Colosseum Phoenix (CCP)

توكنوميكس Chain Colosseum Phoenix (CCP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chain Colosseum Phoenix (CCP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CCP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CCP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CCP، استكشف السعر المباشر لتوكن CCP!

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