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سعر Chain Colosseum Phoenix (CCP) المباشر لليوم هو USD 0.240446 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.26M . يتم تحديث سعر CCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chain Colosseum Phoenix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.85K - تغيير سعر Chain Colosseum Phoenix خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.24M

أداء سعر Chain Colosseum Phoenix (CCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ -0.0050609328334487 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ -0.0088103501 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0050609328334487 -2.06% 30 يوم $ -0.0088103501 -3.66% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chain Colosseum Phoenix (CCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Colosseum Phoenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.238318$ 0.238318 $ 0.238318 24 ساعة مرتفع $ 0.246016$ 0.246016 $ 0.246016 عالية طوال الوقت $ 0.273289$ 0.273289 $ 0.273289 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -7.49%

معلومات سوق Chain Colosseum Phoenix (CCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: