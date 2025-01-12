سعر CHADY (CHADY)
سعر CHADY (CHADY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.76K. يتم تحديث سعر CHADY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHADY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.63
- تغيير سعر CHADY خلال اليوم هو -1.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر CHADY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHADY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHADY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHADY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.48%
|30 يوم
|$ 0
|-42.33%
|60 يوم
|$ 0
|-41.76%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر CHADY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.48%
-14.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chady is a memetoken that is created by Brazilian scriptwriter. It's a meme token that have huge goals and wanna make huge difference in crypto page. The Chad of solana. Chady is a degen obsessed with his hair. He is fearless. In fact fear is afraid of him. Token is all about community because they are those who makes a project whole. We wanna create a safe place for them and show them that they can trust us.
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