سعر CHADAI (CHADAI)
سعر CHADAI (CHADAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.57K. يتم تحديث سعر CHADAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHADAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 535.50
- تغيير سعر CHADAI خلال اليوم هو -11.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M
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خلال اليوم، كان سعر CHADAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHADAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHADAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHADAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.48%
|30 يوم
|$ 0
|-32.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHADAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-11.48%
-36.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.
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