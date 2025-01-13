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سعر Chad On Solana (CHAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chad On Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30 - تغيير سعر Chad On Solana خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Chad On Solana (CHAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chad On Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chad On Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chad On Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chad On Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ 0 -24.98% 60 يوم $ 0 -31.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chad On Solana (CHAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chad On Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01150053$ 0.01150053 $ 0.01150053 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -15.91%

معلومات سوق Chad On Solana (CHAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: