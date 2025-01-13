سعر chabit (CB8)
سعر chabit (CB8) المباشر لليوم هو USD 0.01399702. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CB8 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق chabit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.61
- تغيير سعر chabit خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر chabit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر chabit مقابل USD هو $ -0.0027713581 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر chabit مقابل USD هو $ -0.0029879830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر chabit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0027713581
|-19.79%
|60 يوم
|$ -0.0029879830
|-21.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر chabit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.00%
+6.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CB8 is a token built on Binance Smart Chain that wants to revolutionize the Latin market by creating a platform that serves as a payment gateway between merchants and crypto.
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