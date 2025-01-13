احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CB8 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CB8.

سعر chabit (CB8) المباشر لليوم هو USD 0.01399702 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CB8 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق chabit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.61 - تغيير سعر chabit خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر chabit (CB8) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر chabit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر chabit مقابل USD هو $ -0.0027713581 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر chabit مقابل USD هو $ -0.0029879830 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر chabit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0027713581 -19.79% 60 يوم $ -0.0029879830 -21.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر chabit (CB8)

اكتشف أحدث تحليلات سعر chabit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0139849$ 0.0139849 $ 0.0139849 24 ساعة مرتفع $ 0.01400231$ 0.01400231 $ 0.01400231 عالية طوال الوقت $ 0.19853$ 0.19853 $ 0.19853 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +6.88%

معلومات سوق chabit (CB8)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: