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سعر cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) المباشر لليوم هو USD 2,957.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CGETH.HASHKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cgETH Hashkey Cloud الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.42 - تغيير سعر cgETH Hashkey Cloud خلال اليوم هو -4.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ -142.273023642153 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -142.273023642153 -4.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cgETH Hashkey Cloud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,957.23$ 2,957.23 $ 2,957.23 24 ساعة مرتفع $ 3,129.19$ 3,129.19 $ 3,129.19 عالية طوال الوقت $ 3,129.19$ 3,129.19 $ 3,129.19 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.59% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: