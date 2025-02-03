سعر cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)
سعر cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) المباشر لليوم هو USD 2,957.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CGETH.HASHKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cgETH Hashkey Cloud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.42
- تغيير سعر cgETH Hashkey Cloud خلال اليوم هو -4.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ -142.273023642153 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cgETH Hashkey Cloud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -142.273023642153
|-4.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cgETH Hashkey Cloud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.59%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
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