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سعر CFX Quantum (CFXQ) المباشر لليوم هو USD 0.0021136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CFXQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CFX Quantum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.28K - تغيير سعر CFX Quantum خلال اليوم هو +0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CFX Quantum (CFXQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ -0.0007097938 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ -0.0007778075 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ -0.002204539435333504 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.22% 30 يوم $ -0.0007097938 -33.58% 60 يوم $ -0.0007778075 -36.80% 90 يوم $ -0.002204539435333504 -51.05%

تحليل سعر CFX Quantum (CFXQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CFX Quantum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00182287$ 0.00182287 $ 0.00182287 24 ساعة مرتفع $ 0.0021467$ 0.0021467 $ 0.0021467 عالية طوال الوقت $ 0.09184$ 0.09184 $ 0.09184 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) +0.22% تغير السعر (7 أيام) -32.25%

معلومات سوق CFX Quantum (CFXQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: