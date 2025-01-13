سعر CFX Quantum (CFXQ)
سعر CFX Quantum (CFXQ) المباشر لليوم هو USD 0.0021136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CFXQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CFX Quantum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.28K
- تغيير سعر CFX Quantum خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ -0.0007097938 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ -0.0007778075 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CFX Quantum مقابل USD هو $ -0.002204539435333504 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ -0.0007097938
|-33.58%
|60 يوم
|$ -0.0007778075
|-36.80%
|90 يوم
|$ -0.002204539435333504
|-51.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CFX Quantum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+0.22%
-32.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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