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سعر Ceto Swap (CETO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CETO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ceto Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.06 - تغيير سعر Ceto Swap خلال اليوم هو +3.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ceto Swap (CETO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ceto Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ceto Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ceto Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ceto Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.15% 30 يوم $ 0 -51.58% 60 يوم $ 0 -57.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ceto Swap (CETO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ceto Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04132507$ 0.04132507 $ 0.04132507 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +3.15% تغير السعر (7 أيام) -20.02%

معلومات سوق Ceto Swap (CETO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: