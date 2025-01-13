سعر Cerus (CERUS)
سعر Cerus (CERUS) المباشر لليوم هو USD 0.079575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CERUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cerus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.41
- تغيير سعر Cerus خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cerus مقابل USD هو $ -0.00022301222435051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cerus مقابل USD هو $ -0.0467501931 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cerus مقابل USD هو $ -0.0122571680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cerus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00022301222435051
|-0.27%
|30 يوم
|$ -0.0467501931
|-58.74%
|60 يوم
|$ -0.0122571680
|-15.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cerus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-0.27%
-35.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CERUS is the governance token that empowers holders to vote on the various factors which control our Synergy NFT vaults.
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