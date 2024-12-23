سعر Ceres (CERES)
سعر Ceres (CERES) المباشر لليوم هو USD 6.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.22K. يتم تحديث سعر CERES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ceres الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.94
- تغيير سعر Ceres خلال اليوم هو -4.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.99K
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خلال اليوم، كان سعر Ceres مقابل USD هو $ -0.341482253519196 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ceres مقابل USD هو $ -0.9455128160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ceres مقابل USD هو $ -2.3081320920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ceres مقابل USD هو $ -6.93624469517115 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.341482253519196
|-4.70%
|30 يوم
|$ -0.9455128160
|-13.66%
|60 يوم
|$ -2.3081320920
|-33.35%
|90 يوم
|$ -6.93624469517115
|-50.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ceres: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-4.70%
-26.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ceres is one of the first projects on SORA (XOR) blockchain which won Kusama parachain auction and will be future Polkadot parachain. Ceres is developing DeFi services and utilities for new projects and tokens on Polkaswap (Cross-chain exchange on SORA/Polkadot). Our products so far Ceres staking - https://dapps.cerestoken.io/staking Liquidity Locker - https://dapps.cerestoken.io/liquidity_locker Ceres Tools (like Dextools but for Polkaswap) - https://tools.cerestoken.io/ Token Locker - https://dapps.cerestoken.io/token_locker Ceres Governance platform - https://dapps.cerestoken.io/governance Upcoming products Ceres Launchpad (will make it easier for projects to launch on SORA) and Demeter Farming platform (first farming platform on SORA)
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