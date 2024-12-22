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سعر Cerebrum DAO (NEURON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.91M . يتم تحديث سعر NEURON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cerebrum DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.76K - تغيير سعر Cerebrum DAO خلال اليوم هو -8.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.44B

أداء سعر Cerebrum DAO (NEURON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cerebrum DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cerebrum DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cerebrum DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cerebrum DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.18% 30 يوم $ 0 -41.22% 60 يوم $ 0 +64.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cerebrum DAO (NEURON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cerebrum DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) -8.18% تغير السعر (7 أيام) -26.03%

معلومات سوق Cerebrum DAO (NEURON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: