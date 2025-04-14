سعر Cerebrum (CBM)
سعر Cerebrum (CBM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 177.01K. يتم تحديث سعر CBM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cerebrum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cerebrum خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Cerebrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cerebrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cerebrum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cerebrum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-73.33%
|60 يوم
|$ 0
|-75.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cerebrum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.18%
-18.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.
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