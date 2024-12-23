سعر CEREAL (CEP)
سعر CEREAL (CEP) المباشر لليوم هو USD 0.00484272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 871.69K. يتم تحديث سعر CEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CEREAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.21K
- تغيير سعر CEREAL خلال اليوم هو -5.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 180.11M
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خلال اليوم، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ -0.000284075335960595 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ +0.0008463447 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ +0.0032997272 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ +0.0010127114272289305 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000284075335960595
|-5.54%
|30 يوم
|$ +0.0008463447
|+17.48%
|60 يوم
|$ +0.0032997272
|+68.14%
|90 يوم
|$ +0.0010127114272289305
|+26.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CEREAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.96%
-5.54%
-8.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation.
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