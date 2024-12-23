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سعر CEREAL (CEP) المباشر لليوم هو USD 0.00484272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 871.69K . يتم تحديث سعر CEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CEREAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.21K - تغيير سعر CEREAL خلال اليوم هو -5.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 180.11M

أداء سعر CEREAL (CEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ -0.000284075335960595 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ +0.0008463447 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ +0.0032997272 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CEREAL مقابل USD هو $ +0.0010127114272289305 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000284075335960595 -5.54% 30 يوم $ +0.0008463447 +17.48% 60 يوم $ +0.0032997272 +68.14% 90 يوم $ +0.0010127114272289305 +26.44%

تحليل سعر CEREAL (CEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CEREAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00446678$ 0.00446678 $ 0.00446678 24 ساعة مرتفع $ 0.00520752$ 0.00520752 $ 0.00520752 عالية طوال الوقت $ 0.30406$ 0.30406 $ 0.30406 تغير السعر (1 ساعة) +6.96% تغير السعر (1يوم) -5.54% تغير السعر (7 أيام) -8.80%

معلومات سوق CEREAL (CEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: