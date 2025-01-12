سعر Cerberus (CRBRUS)
سعر Cerberus (CRBRUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRBRUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cerberus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.25
- تغيير سعر Cerberus خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cerberus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cerberus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cerberus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cerberus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.80%
|30 يوم
|$ 0
|-61.62%
|60 يوم
|$ 0
|-0.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cerberus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-2.80%
-9.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducting Cerberus (pronounced - [ kur-ber-uhs]) the first ever three headed dog meme-coin in Cosmos network Cerberus will be a community lead meme-coin that will allow the community to vote on various proposals on the future use of the coin. The community can gain value from the coin by staking Cerberus ($CRBRUS) with delegators and liquidity pools.
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