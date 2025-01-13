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سعر Centurion Invest (CIX) المباشر لليوم هو USD 0.00456924 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Centurion Invest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.80 - تغيير سعر Centurion Invest خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Centurion Invest (CIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ +0.0004131141 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ -0.0002033750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ +0.0005908097215830215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ +0.0004131141 +9.04% 60 يوم $ -0.0002033750 -4.45% 90 يوم $ +0.0005908097215830215 +14.85%

تحليل سعر Centurion Invest (CIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Centurion Invest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00456088$ 0.00456088 $ 0.00456088 24 ساعة مرتفع $ 0.00458355$ 0.00458355 $ 0.00458355 عالية طوال الوقت $ 0.304912$ 0.304912 $ 0.304912 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.64%

معلومات سوق Centurion Invest (CIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: