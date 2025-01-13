سعر Centurion Invest (CIX)
سعر Centurion Invest (CIX) المباشر لليوم هو USD 0.00456924. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Centurion Invest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.80
- تغيير سعر Centurion Invest خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ +0.0004131141 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ -0.0002033750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Centurion Invest مقابل USD هو $ +0.0005908097215830215 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0004131141
|+9.04%
|60 يوم
|$ -0.0002033750
|-4.45%
|90 يوم
|$ +0.0005908097215830215
|+14.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Centurion Invest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.03%
-0.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Centurion Invest Token (CIX) is an ERC20 deflationary token and native to Centurion Invest which powers the overall CIEx ecosystem, with utilities and benefits across payments, financial services, loyalty rewards, referral bonuses, airdrops, high APY passive income staking, options, spot trading, margin trades, Visa crypto debit card, ETF, NFTs, and derivatives.
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€0.0044321628
|1 CIX إلى USD
$0.00456924
|1 CIX إلى MYR
RM0.0205158876
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₺0.161751096
|1 CIX إلى JPY
¥0.7204320708
|1 CIX إلى RUB
₽0.4643718612
|1 CIX إلى INR
₹0.3937314108
|1 CIX إلى IDR
Rp74.9055617856
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₱0.26958516
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￡E.0.23074662
|1 CIX إلى BRL
R$0.0279637488
|1 CIX إلى CAD
C$0.0065797056
|1 CIX إلى BDT
৳0.5598689772
|1 CIX إلى NGN
₦7.1171853012
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₴0.1940556228
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Bs0.24216972
|1 CIX إلى PKR
Rs1.2781078128
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₸2.4227024328
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HK$0.0355486872
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