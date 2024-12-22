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سعر Centrifuge (CFG) المباشر لليوم هو USD 0.33461 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 170.64M . يتم تحديث سعر CFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Centrifuge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95M - تغيير سعر Centrifuge خلال اليوم هو -3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 509.76M

أداء سعر Centrifuge (CFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0136388883975098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0565979430 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ +0.0272981530 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ -0.03280451031287675 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0136388883975098 -3.91% 30 يوم $ -0.0565979430 -16.91% 60 يوم $ +0.0272981530 +8.16% 90 يوم $ -0.03280451031287675 -8.92%

تحليل سعر Centrifuge (CFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Centrifuge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.320247$ 0.320247 $ 0.320247 24 ساعة مرتفع $ 0.348249$ 0.348249 $ 0.348249 عالية طوال الوقت $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -3.91% تغير السعر (7 أيام) -20.52%

معلومات سوق Centrifuge (CFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: