سعر Centrifuge (CFG)
سعر Centrifuge (CFG) المباشر لليوم هو USD 0.33461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 170.64M. يتم تحديث سعر CFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Centrifuge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95M
- تغيير سعر Centrifuge خلال اليوم هو -3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 509.76M
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خلال اليوم، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0136388883975098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ -0.0565979430 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ +0.0272981530 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Centrifuge مقابل USD هو $ -0.03280451031287675 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0136388883975098
|-3.91%
|30 يوم
|$ -0.0565979430
|-16.91%
|60 يوم
|$ +0.0272981530
|+8.16%
|90 يوم
|$ -0.03280451031287675
|-8.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Centrifuge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-3.91%
-20.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The centrifuge token model powers centrifuge, providing the framework needed to run the platform without reliance on a single point of failure, including the centrifuge team or Company, and to accelerate its utility. To accomplish this, centrifuge leverages the cryptoeconomic primitives of a native token called the centrifuge token (cfg), a nominated-proof-of-stake consensus algorithm that employs centrifuge to stake value, rewards for centrifuge adoption, and an on-chain governance mechanism that empowers centrifuge holders to guide the development of centrifuge.
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