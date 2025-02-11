سعر Central Doge Republic Meme (CDR)
سعر Central Doge Republic Meme (CDR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.12K. يتم تحديث سعر CDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Central Doge Republic Meme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20M
- تغيير سعر Central Doge Republic Meme خلال اليوم هو -89.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ -0.000109002886809915 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000109002886809915
|-89.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Central Doge Republic Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.50%
-89.99%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.
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