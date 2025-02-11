احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CDR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CDR.

سعر Central Doge Republic Meme (CDR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.12K . يتم تحديث سعر CDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Central Doge Republic Meme الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20M - تغيير سعر Central Doge Republic Meme خلال اليوم هو -89.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Central Doge Republic Meme (CDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ -0.000109002886809915 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Central Doge Republic Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000109002886809915 -89.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Central Doge Republic Meme (CDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Central Doge Republic Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -8.50% تغير السعر (1يوم) -89.99% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Central Doge Republic Meme (CDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: