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سعر Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Central Bank Digital Currency Memecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 257.48 - تغيير سعر Central Bank Digital Currency Memecoin خلال اليوم هو -0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Central Bank Digital Currency Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Central Bank Digital Currency Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Central Bank Digital Currency Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Central Bank Digital Currency Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.90% 30 يوم $ 0 +40.65% 60 يوم $ 0 +40.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Central Bank Digital Currency Memecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -0.90% تغير السعر (7 أيام) +5.65%

معلومات سوق Central Bank Digital Currency Memecoin (CBDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: