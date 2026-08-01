سعر Central African Republic Meme اليوم

السعر المباشر لمشروع Central African Republic Meme (CAR) اليوم هو $ 0.00256644، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAR الحالي إلى USD هو $ 0.00256644 لكل CAR.

يحتل Central African Republic Meme حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,548,329، مع عرض متداول قدره 992.96M CAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAR بين $ 0.00250399 (أدنى) و$ 0.00258184 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.775747، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00151543.

على المدى القصير، تحرك CAR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-5.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 156.68.

معلومات سوق Central African Republic Meme (CAR)

القيمة السوقية $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M الحجم (24 ساعة) $ 156.68$ 156.68 $ 156.68 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M إمداد دورة التداول 992.96M 992.96M 992.96M إجمالي العرض 992,957,939.103121 992,957,939.103121 992,957,939.103121

القيمة السوقية الحالية لـ Central African Republic Meme هي $ 2.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 156.68. العرض المتداول لـ CAR يبلغ 992.96M، مع إجمالي عرض 992957939.103121. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.55M.