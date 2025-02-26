سعر Centcex (CENX)
سعر Centcex (CENX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CENX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Centcex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K
- تغيير سعر Centcex خلال اليوم هو +1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Centcex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Centcex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Centcex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Centcex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.68%
|30 يوم
|$ 0
|-12.08%
|60 يوم
|$ 0
|-37.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Centcex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+1.68%
-5.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Centcex is that trusted gateway for blockchain and the emerging decentralized economy, by providing a safer, faster and smarter cryptocurrency experience for all users to enter and thrive in this new decentralized economy. Guided by an integrated and dynamic thinking, our blockchain platform allows users to have access to countless products and services that are indispensable on a daily basis, including exchange, staking, and payment channels and more.
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