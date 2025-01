ما هو CentBit ( CBIT )

CentBit ($CBIT) is the pride of the Bangladeshi crypto community, openly launched with a commitment to safety and longevity. Supported by a robust team, Crypto Expert BD ensures the coin’s stability through transparent practices, including bill payments and community giveaways. Join the journey of CentBit, where trust meets innovation in the world of cryptocurrency.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!