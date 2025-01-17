سعر CentBit (CBIT)
سعر CentBit (CBIT) المباشر لليوم هو USD 0.081764. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CentBit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.49
- تغيير سعر CentBit خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CentBit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CentBit مقابل USD هو $ -0.0422915295 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CentBit مقابل USD هو $ -0.0494672281 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CentBit مقابل USD هو $ -0.06166490336327022 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ -0.0422915295
|-51.72%
|60 يوم
|$ -0.0494672281
|-60.50%
|90 يوم
|$ -0.06166490336327022
|-42.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CentBit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+0.02%
-11.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CentBit ($CBIT) is the pride of the Bangladeshi crypto community, openly launched with a commitment to safety and longevity. Supported by a robust team, Crypto Expert BD ensures the coin’s stability through transparent practices, including bill payments and community giveaways. Join the journey of CentBit, where trust meets innovation in the world of cryptocurrency.
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