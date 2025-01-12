سعر Centaurify (CENT)
سعر Centaurify (CENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.86K. يتم تحديث سعر CENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Centaurify الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.01
- تغيير سعر Centaurify خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CENT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CENT.
خلال اليوم، كان سعر Centaurify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Centaurify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Centaurify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Centaurify مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-48.22%
|60 يوم
|$ 0
|-42.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Centaurify: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A web3-based music marketplace, ticketing platform & creative studio connecting the music industry to the new digital world of Web3. Centaurify Team The Centaurify team consists of individuals with years of experience from the Music Industry combined with one of the most experienced tech teams in the industry. CENT brings a needed solution to one of the world's most popular and constantly growing industries on the planet. The Founders David Rootwelt-Norberg CEO & Co-founder David is educated as an Economist, through BI, Norwegian Business School and has worked as a successful entrepreneur for a number of years. He has experience as the CEO of multiple lucrative companies within the fashion sector, working alongside Johan Lindeberg, Mads Nørgaard and Tommy Hilfiger. His experience in the fashion industry has given him a lot of knowledge on how to build a successful brand. With this background, David is leading Centaurify and the ticketing market to new heights! Marting Bjerke / CLMD Creative Director & Co-founder Martin Bjerke, known to most as the internationally renowned music artist CLMD, with 14 platinum hits and over 90 million plays via Spotify, for his top song DANCE, is the super solid Creative Director of Centaurify.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CENT إلى AUD
A$--
|1 CENT إلى GBP
￡--
|1 CENT إلى EUR
€--
|1 CENT إلى USD
$--
|1 CENT إلى MYR
RM--
|1 CENT إلى TRY
₺--
|1 CENT إلى JPY
¥--
|1 CENT إلى RUB
₽--
|1 CENT إلى INR
₹--
|1 CENT إلى IDR
Rp--
|1 CENT إلى PHP
₱--
|1 CENT إلى EGP
￡E.--
|1 CENT إلى BRL
R$--
|1 CENT إلى CAD
C$--
|1 CENT إلى BDT
৳--
|1 CENT إلى NGN
₦--
|1 CENT إلى UAH
₴--
|1 CENT إلى VES
Bs--
|1 CENT إلى PKR
Rs--
|1 CENT إلى KZT
₸--
|1 CENT إلى THB
฿--
|1 CENT إلى TWD
NT$--
|1 CENT إلى CHF
Fr--
|1 CENT إلى HKD
HK$--
|1 CENT إلى MAD
.د.م--