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سعر Celo South African Rand (CZAR) المباشر لليوم هو USD 0.056063 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CZAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo South African Rand الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Celo South African Rand خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Celo South African Rand (CZAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ +0.00010248 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ +0.0015981038 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010248 +0.18% 30 يوم $ +0.0015981038 +2.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Celo South African Rand (CZAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo South African Rand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055767$ 0.055767 $ 0.055767 24 ساعة مرتفع $ 0.056407$ 0.056407 $ 0.056407 عالية طوال الوقت $ 0.056741$ 0.056741 $ 0.056741 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) +0.50%

معلومات سوق Celo South African Rand (CZAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: