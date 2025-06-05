سعر Celo South African Rand (CZAR)
سعر Celo South African Rand (CZAR) المباشر لليوم هو USD 0.056063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CZAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo South African Rand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Celo South African Rand خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ +0.00010248 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ +0.0015981038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo South African Rand مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010248
|+0.18%
|30 يوم
|$ +0.0015981038
|+2.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo South African Rand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.18%
+0.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cZAR is a South African Rand stablecoin. Like all Mento stablecoins cZAR is a fully open-source and decentralized stablecoin. cZAR is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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