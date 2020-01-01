توكنوميكس Celo Nigerian Naira (CNGN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Celo Nigerian Naira (CNGN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Celo Nigerian Naira (CNGN) cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. الموقع الرسمي: https://www.mento.org/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/mento-protocol/whitepaper اشتر CNGN الآن!

توكنوميكس Celo Nigerian Naira (CNGN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Celo Nigerian Naira (CNGN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.59K $ 11.59K $ 11.59K إجمالي العرض: $ 17.86M $ 17.86M $ 17.86M العرض المتداول: $ 17.86M $ 17.86M $ 17.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.59K $ 11.59K $ 11.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00065539 $ 0.00065539 $ 0.00065539 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00063308 $ 0.00063308 $ 0.00063308 السعر الحالي: $ 0.00064865 $ 0.00064865 $ 0.00064865 معرفة المزيد عن سعر Celo Nigerian Naira (CNGN)

توكنوميكس Celo Nigerian Naira (CNGN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Celo Nigerian Naira (CNGN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CNGN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CNGN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CNGN، استكشف السعر المباشر لتوكن CNGN!

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