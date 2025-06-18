سعر Celo Nigerian Naira (CNGN)
سعر Celo Nigerian Naira (CNGN) المباشر لليوم هو USD 0.00064489. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.88K. يتم تحديث سعر CNGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo Nigerian Naira الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Celo Nigerian Naira خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.42M
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خلال اليوم، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Nigerian Naira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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₺0.0254925017
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¥0.0936057835
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₹0.0557055982
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Rp10.5719655216
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₩0.8858338018
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₱0.0366233031
|1 CNGN إلى EGP
￡E.0.0323218868
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R$0.0035404461
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C$0.0008770504
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৳0.0788313536
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₦0.995194248
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₴0.0267822817
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Bs0.06577878
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Rs0.1826844392
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Fr0.0005223609
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