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سعر Celo Nigerian Naira (CNGN) المباشر لليوم هو USD 0.00064489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.88K . يتم تحديث سعر CNGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Nigerian Naira الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Celo Nigerian Naira خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.42M

أداء سعر Celo Nigerian Naira (CNGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Nigerian Naira مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Celo Nigerian Naira (CNGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Nigerian Naira: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0006501$ 0.0006501 $ 0.0006501 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.55%

معلومات سوق Celo Nigerian Naira (CNGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: