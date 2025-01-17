سعر Celo Kenyan Shilling (CKES)
سعر Celo Kenyan Shilling (CKES) المباشر لليوم هو USD 0.00768795. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CKES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo Kenyan Shilling الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 670.78K
- تغيير سعر Celo Kenyan Shilling خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.0000429026 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.0000721198 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.000113450257379275 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ -0.0000429026
|-0.55%
|60 يوم
|$ -0.0000721198
|-0.93%
|90 يوم
|$ -0.000113450257379275
|-1.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Kenyan Shilling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+0.07%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cKES is a stablecoin following a price of fiat currency Kenyan Shilling
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