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سعر Celo Kenyan Shilling (CKES) المباشر لليوم هو USD 0.00768795 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CKES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Kenyan Shilling الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 670.78K - تغيير سعر Celo Kenyan Shilling خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Celo Kenyan Shilling (CKES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.0000429026 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.0000721198 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Kenyan Shilling مقابل USD هو $ -0.000113450257379275 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ -0.0000429026 -0.55% 60 يوم $ -0.0000721198 -0.93% 90 يوم $ -0.000113450257379275 -1.45%

تحليل سعر Celo Kenyan Shilling (CKES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Kenyan Shilling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00759979$ 0.00759979 $ 0.00759979 24 ساعة مرتفع $ 0.00771763$ 0.00771763 $ 0.00771763 عالية طوال الوقت $ 0.00874692$ 0.00874692 $ 0.00874692 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق Celo Kenyan Shilling (CKES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: