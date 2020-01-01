توكنوميكس Celo Japanese Yen (CJPY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Celo Japanese Yen (CJPY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Celo Japanese Yen (CJPY) cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. الموقع الرسمي: https://www.mento.org/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/mento-protocol/whitepaper اشتر CJPY الآن!

توكنوميكس Celo Japanese Yen (CJPY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Celo Japanese Yen (CJPY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.35K $ 35.35K $ 35.35K إجمالي العرض: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M العرض المتداول: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.35K $ 35.35K $ 35.35K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00700741 $ 0.00700741 $ 0.00700741 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00660844 $ 0.00660844 $ 0.00660844 السعر الحالي: $ 0.00665363 $ 0.00665363 $ 0.00665363 معرفة المزيد عن سعر Celo Japanese Yen (CJPY)

توكنوميكس Celo Japanese Yen (CJPY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Celo Japanese Yen (CJPY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CJPY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CJPY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CJPY، استكشف السعر المباشر لتوكن CJPY!

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