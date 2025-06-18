سعر Celo Japanese Yen (CJPY)
سعر Celo Japanese Yen (CJPY) المباشر لليوم هو USD 0.00690493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.95K. يتم تحديث سعر CJPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo Japanese Yen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Celo Japanese Yen خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91M
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خلال اليوم، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Japanese Yen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.11%
-0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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