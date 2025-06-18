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سعر Celo Japanese Yen (CJPY) المباشر لليوم هو USD 0.00690493 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.95K . يتم تحديث سعر CJPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Japanese Yen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Celo Japanese Yen خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91M

أداء سعر Celo Japanese Yen (CJPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Celo Japanese Yen (CJPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Japanese Yen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00687124$ 0.00687124 $ 0.00687124 24 ساعة مرتفع $ 0.00693911$ 0.00693911 $ 0.00693911 عالية طوال الوقت $ 0.00700375$ 0.00700375 $ 0.00700375 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -0.31%

معلومات سوق Celo Japanese Yen (CJPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: