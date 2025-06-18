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سعر Celo Japanese Yen (CJPY)

USD

مخطط سعر Celo Japanese Yen (CJPY) المباشر

$0.00690493
$0.00690493$0.00690493
-0.10%(1D)

سعر Celo Japanese Yen (CJPY) لليوم

سعر Celo Japanese Yen (CJPY) المباشر لليوم هو USD 0.00690493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.95K. يتم تحديث سعر CJPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo Japanese Yen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Celo Japanese Yen خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.91M

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أداء سعر Celo Japanese Yen (CJPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Japanese Yen مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.11%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Celo Japanese Yen (CJPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Japanese Yen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.00687124
$ 0.00687124$ 0.00687124

$ 0.00693911
$ 0.00693911$ 0.00693911

$ 0.00700375
$ 0.00700375$ 0.00700375

+0.03%

-0.11%

-0.31%

معلومات سوق Celo Japanese Yen (CJPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 26.95K
$ 26.95K$ 26.95K

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3.91M
3.91M 3.91M

ما هو Celo Japanese Yen ( CJPY )

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

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المصدر Celo Japanese Yen (CJPY)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توكنوميكس Celo Japanese Yen (CJPY)

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