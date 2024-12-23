احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CEUR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CEUR.

سعر Celo Euro (CEUR) المباشر لليوم هو USD 1.045 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.30M . يتم تحديث سعر CEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Euro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.16M - تغيير سعر Celo Euro خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.04M

أداء سعر Celo Euro (CEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Euro مقابل USD هو $ +0.00463921 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Euro مقابل USD هو $ +0.0042128130 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Euro مقابل USD هو $ -0.0329882465 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Euro مقابل USD هو $ -0.0645861949599388 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00463921 +0.45% 30 يوم $ +0.0042128130 +0.40% 60 يوم $ -0.0329882465 -3.15% 90 يوم $ -0.0645861949599388 -5.82%

تحليل سعر Celo Euro (CEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 24 ساعة مرتفع $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 عالية طوال الوقت $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -0.39%

معلومات سوق Celo Euro (CEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: