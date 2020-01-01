توكنوميكس Celo Dollar (CUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Celo Dollar (CUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Celo Dollar (CUSD) Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible. الموقع الرسمي: https://celo.org/ اشتر CUSD الآن!

توكنوميكس Celo Dollar (CUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Celo Dollar (CUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 35.56M $ 35.56M $ 35.56M إجمالي العرض: $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M العرض المتداول: $ 35.55M $ 35.55M $ 35.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 35.56M $ 35.56M $ 35.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.886584 $ 0.886584 $ 0.886584 السعر الحالي: $ 0.997103 $ 0.997103 $ 0.997103 معرفة المزيد عن سعر Celo Dollar (CUSD)

توكنوميكس Celo Dollar (CUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Celo Dollar (CUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن CUSD!

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