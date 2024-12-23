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سعر Celo Dollar (CUSD) المباشر لليوم هو USD 1.005 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.62M . يتم تحديث سعر CUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.48M - تغيير سعر Celo Dollar خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.55M

أداء سعر Celo Dollar (CUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Dollar مقابل USD هو $ +0.00433444 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Dollar مقابل USD هو $ +0.0008978670 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Dollar مقابل USD هو $ +0.0056193570 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Dollar مقابل USD هو $ +0.0044055041778294 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00433444 +0.43% 30 يوم $ +0.0008978670 +0.09% 60 يوم $ +0.0056193570 +0.56% 90 يوم $ +0.0044055041778294 +0.44%

تحليل سعر Celo Dollar (CUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992008$ 0.992008 $ 0.992008 24 ساعة مرتفع $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) +0.75%

معلومات سوق Celo Dollar (CUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: