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سعر Celo Canadian Dollar (CCAD) المباشر لليوم هو USD 0.730123 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Canadian Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 664.49 - تغيير سعر Celo Canadian Dollar خلال اليوم هو +0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Celo Canadian Dollar (CCAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ +0.00255838 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ +0.0061731899 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00255838 +0.35% 30 يوم $ +0.0061731899 +0.85% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Celo Canadian Dollar (CCAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Canadian Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.722101$ 0.722101 $ 0.722101 24 ساعة مرتفع $ 0.735405$ 0.735405 $ 0.735405 عالية طوال الوقت $ 0.737059$ 0.737059 $ 0.737059 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) +0.75%

معلومات سوق Celo Canadian Dollar (CCAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: