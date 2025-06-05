سعر Celo Canadian Dollar (CCAD)
سعر Celo Canadian Dollar (CCAD) المباشر لليوم هو USD 0.730123. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo Canadian Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 664.49
- تغيير سعر Celo Canadian Dollar خلال اليوم هو +0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ +0.00255838 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ +0.0061731899 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Canadian Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00255838
|+0.35%
|30 يوم
|$ +0.0061731899
|+0.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Canadian Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.35%
+0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cCAD is a Canadian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cCAD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cCAD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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