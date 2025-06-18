سعر Celo Australian Dollar (CAUD)
سعر Celo Australian Dollar (CAUD) المباشر لليوم هو USD 0.648272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CAUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo Australian Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.23K
- تغيير سعر Celo Australian Dollar خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ -0.0039835431606694 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ +0.0096129013 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0039835431606694
|-0.61%
|30 يوم
|$ +0.0096129013
|+1.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Australian Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-0.61%
-0.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cAUD is a Australian Dollar stablecoin. Like all Mento stablecoins cAUD is a fully open-source and decentralized stablecoin. cAUD is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.
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