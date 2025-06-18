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سعر Celo Australian Dollar (CAUD) المباشر لليوم هو USD 0.648272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CAUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo Australian Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.23K - تغيير سعر Celo Australian Dollar خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Celo Australian Dollar (CAUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ -0.0039835431606694 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ +0.0096129013 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo Australian Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0039835431606694 -0.61% 30 يوم $ +0.0096129013 +1.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Celo Australian Dollar (CAUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo Australian Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.64635$ 0.64635 $ 0.64635 24 ساعة مرتفع $ 0.654483$ 0.654483 $ 0.654483 عالية طوال الوقت $ 0.663658$ 0.663658 $ 0.663658 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) -0.57%

معلومات سوق Celo Australian Dollar (CAUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: