سعر Celo (CELO)
سعر Celo (CELO) المباشر لليوم هو USD 0.428064. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.49M. يتم تحديث سعر CELO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.00M
- تغيير سعر Celo خلال اليوم هو -2.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 562.41M
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خلال اليوم، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.0105900036940294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.1753510668 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.2571998572 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.2271354379906532 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0105900036940294
|-2.41%
|30 يوم
|$ -0.1753510668
|-40.96%
|60 يوم
|$ -0.2571998572
|-60.08%
|90 يوم
|$ -0.2271354379906532
|-34.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.82%
-2.41%
-18.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Celo enables participation on the Platform, with the opportunity to earn rewards through network participation. Celo’s stability mechanism and token economics are designed in such a way that demand for cGLD directly increases as demand for Celo Dollars (cUSD) and other stable value assets increases. cGLD is a native cryptographic digital asset created at the mainnet release of the Celo Platform. cGLD has no relationship to physical gold. cGLD is a utility and governance asset required to participate on the Celo Platform. Some uses include: Running a validator to secure and operate aspects of the Celo Platform Voting for validators working to secure and operate the Celo Platform Participating in governance decisions to influence the future of the Celo Platform Supporting applications on the platform cGLD forms part of the overcollateralized reserve that supports the Celo stable value assets (initially Celo Dollar or cUSD). The Celo Protocol automatically adds cGLD to the reserve whenever the Celo stable value asset supply increases.
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