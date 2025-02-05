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سعر Celo (CELO) المباشر لليوم هو USD 0.428064 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 240.49M . يتم تحديث سعر CELO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Celo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.00M - تغيير سعر Celo خلال اليوم هو -2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 562.41M

أداء سعر Celo (CELO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.0105900036940294 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.1753510668 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.2571998572 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Celo مقابل USD هو $ -0.2271354379906532 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0105900036940294 -2.41% 30 يوم $ -0.1753510668 -40.96% 60 يوم $ -0.2571998572 -60.08% 90 يوم $ -0.2271354379906532 -34.66%

تحليل سعر Celo (CELO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Celo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.406268$ 0.406268 $ 0.406268 24 ساعة مرتفع $ 0.440385$ 0.440385 $ 0.440385 عالية طوال الوقت $ 9.82$ 9.82 $ 9.82 تغير السعر (1 ساعة) +1.82% تغير السعر (1يوم) -2.41% تغير السعر (7 أيام) -18.66%

معلومات سوق Celo (CELO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: