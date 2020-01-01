توكنوميكس CELLULA (CELA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CELLULA (CELA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CELLULA (CELA) What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife.

Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA.

Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users. الموقع الرسمي: https://www.cellula.life/ اشتر CELA الآن!

توكنوميكس CELLULA (CELA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CELLULA (CELA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 67.65K $ 67.65K $ 67.65K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 62.00M $ 62.00M $ 62.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.071922 $ 0.071922 $ 0.071922 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0010882 $ 0.0010882 $ 0.0010882 السعر الحالي: $ 0.00108991 $ 0.00108991 $ 0.00108991 معرفة المزيد عن سعر CELLULA (CELA)

توكنوميكس CELLULA (CELA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CELLULA (CELA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CELA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CELA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CELA، استكشف السعر المباشر لتوكن CELA!

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