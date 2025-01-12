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سعر CELLULA (CELA) المباشر لليوم هو USD 0.02105049 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر CELA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CELLULA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01M - تغيير سعر CELLULA خلال اليوم هو -0.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.00M

أداء سعر CELLULA (CELA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CELLULA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CELLULA مقابل USD هو $ -0.0063016978 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CELLULA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CELLULA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.36% 30 يوم $ -0.0063016978 -29.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CELLULA (CELA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CELLULA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02100938$ 0.02100938 $ 0.02100938 24 ساعة مرتفع $ 0.02134832$ 0.02134832 $ 0.02134832 عالية طوال الوقت $ 0.071922$ 0.071922 $ 0.071922 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.36% تغير السعر (7 أيام) -8.32%

معلومات سوق CELLULA (CELA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: