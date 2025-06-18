سعر Celium (SN51)
سعر Celium (SN51) المباشر لليوم هو USD 29.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.33M. يتم تحديث سعر SN51 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Celium خلال اليوم هو +1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر Celium مقابل USD هو $ +0.348696 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.348696
|+1.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+1.21%
-14.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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