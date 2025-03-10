سعر Celestial (CELT)
سعر Celestial (CELT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.53K. يتم تحديث سعر CELT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Celestial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.86K
- تغيير سعر Celestial خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.97B
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خلال اليوم، كان سعر Celestial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Celestial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Celestial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Celestial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-45.21%
|60 يوم
|$ 0
|-53.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Celestial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Celestial is a Star Wars-themed game set in the metaverse. In the Celestial's world, players can join the alliance, develop and expand colonies, build space warships, collect minerals, explore planets, and eventually fight other players and wage cross-chain wars. Angry Birds founder Peter Vesterbacka is a senior consultant on the project. The game focuses on playability, community and finance. CELT is the governance token of Celestial and also a key resource that can be earned in the game.
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