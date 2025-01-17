سعر Cekke Cronje (CEKKE)
سعر Cekke Cronje (CEKKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CEKKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cekke Cronje الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.62
- تغيير سعر Cekke Cronje خلال اليوم هو -7.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cekke Cronje مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cekke Cronje مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cekke Cronje مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cekke Cronje مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.41%
|30 يوم
|$ 0
|-71.97%
|60 يوم
|$ 0
|-83.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cekke Cronje: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-7.41%
-1.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEME OF FANTOM AND EVERYONE Every ecosystem has a symbolic meme, and CEKKE is on its way to becoming the emblem of the Fantom ecosystem. CEKKE's mission is to attract users back to the Fantom ecosystem. Everyone participating in the project is an architect of CEKKE.
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