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سعر CeDeFiAi (CDFI) المباشر لليوم هو USD 0.086178 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CeDeFiAi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.56K - تغيير سعر CeDeFiAi خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CeDeFiAi (CDFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CeDeFiAi مقابل USD هو $ -0.00073230568879657 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CeDeFiAi مقابل USD هو $ +0.0292460813 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CeDeFiAi مقابل USD هو $ -0.0513282114 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CeDeFiAi مقابل USD هو $ -0.13403452980219327 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00073230568879657 -0.84% 30 يوم $ +0.0292460813 +33.94% 60 يوم $ -0.0513282114 -59.56% 90 يوم $ -0.13403452980219327 -60.86%

تحليل سعر CeDeFiAi (CDFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CeDeFiAi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.079886$ 0.079886 $ 0.079886 24 ساعة مرتفع $ 0.087955$ 0.087955 $ 0.087955 عالية طوال الوقت $ 0.552908$ 0.552908 $ 0.552908 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) -12.14%

معلومات سوق CeDeFiAi (CDFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: