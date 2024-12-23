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سعر Cedar the Goat (CEDAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.91K . يتم تحديث سعر CEDAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cedar the Goat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K - تغيير سعر Cedar the Goat خلال اليوم هو -5.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M

أداء سعر Cedar the Goat (CEDAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.51% 30 يوم $ 0 -68.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cedar the Goat (CEDAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cedar the Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00174949$ 0.00174949 $ 0.00174949 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -5.51% تغير السعر (7 أيام) -45.80%

معلومات سوق Cedar the Goat (CEDAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: