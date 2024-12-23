سعر Cedar the Goat (CEDAR)
سعر Cedar the Goat (CEDAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.91K. يتم تحديث سعر CEDAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cedar the Goat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K
- تغيير سعر Cedar the Goat خلال اليوم هو -5.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.69M
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خلال اليوم، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cedar the Goat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.51%
|30 يوم
|$ 0
|-68.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cedar the Goat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-5.51%
-45.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.
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