سعر cDAO (CDAO)
سعر cDAO (CDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00810596. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.47
- تغيير سعر cDAO خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ -0.0011755303 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ -0.0001173726 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ +0.001142166305473744 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.09%
|30 يوم
|$ -0.0011755303
|-14.50%
|60 يوم
|$ -0.0001173726
|-1.44%
|90 يوم
|$ +0.001142166305473744
|+16.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+1.09%
+1.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
cDAO is a community owned and governed project on the Core Blockchain.
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