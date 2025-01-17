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سعر cDAO (CDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00810596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.47 - تغيير سعر cDAO خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر cDAO (CDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ -0.0011755303 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ -0.0001173726 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cDAO مقابل USD هو $ +0.001142166305473744 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.09% 30 يوم $ -0.0011755303 -14.50% 60 يوم $ -0.0001173726 -1.44% 90 يوم $ +0.001142166305473744 +16.40%

تحليل سعر cDAO (CDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0079418$ 0.0079418 $ 0.0079418 24 ساعة مرتفع $ 0.00817437$ 0.00817437 $ 0.00817437 عالية طوال الوقت $ 0.0255832$ 0.0255832 $ 0.0255832 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) +1.69%

معلومات سوق cDAO (CDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: