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سعر cCOP (CCOP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.03K . يتم تحديث سعر CCOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cCOP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.67K - تغيير سعر cCOP خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 429.11M

أداء سعر cCOP (CCOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cCOP (CCOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cCOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق cCOP (CCOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: