سعر cCOP (CCOP)
سعر cCOP (CCOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.03K. يتم تحديث سعر CCOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cCOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.67K
- تغيير سعر cCOP خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 429.11M
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خلال اليوم، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cCOP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cCOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-0.37%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community.
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