سعر cCOMP (CCOMP)
سعر cCOMP (CCOMP) المباشر لليوم هو USD 2.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCOMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cCOMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.49
- تغيير سعر cCOMP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cCOMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cCOMP مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cCOMP مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cCOMP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cCOMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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Compound protocol balance token
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