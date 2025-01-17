سعر CCA (CCA)
سعر CCA (CCA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CCA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.02K
- تغيير سعر CCA خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CCA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CCA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-59.63%
|60 يوم
|$ 0
|-67.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CCA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.03%
-50.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CCA coin is commodity circulation accelerating DeFi platform, which was released in October 2020, based on the technique of 3rd generation POS blockchain. The following Blockchain connects without a middleman or bank through ‘Smart contract’ of AOK main-net between subjects who trade commodity circulation. The blockchain makes reliable trade by ensuring fairness, clarity, and credibility on circulation allowance occurred in the process between a couple of parties. The participant can invest and also join in donation at the same time Through automatically accumulating the part of the interest of participants' deposit coin as a donation. Through the system, the platform provides benefit to the participant and also contribute to the viability of sustainable enterprise by ensuring clarity and financial solvency.
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