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سعر CC0 COMPANY المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CC0COMPANY هي 24,975 USD. تابع تحديثات أسعار CC0COMPANY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر CC0 COMPANY المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CC0COMPANY هي 24,975 USD. تابع تحديثات أسعار CC0COMPANY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CC0COMPANY

معلومات سعر CC0COMPANY

ما هو CC0COMPANY

الموقع الرسمي لـ CC0COMPANY

اقتصاد توكن CC0COMPANY

توقعات سعر CC0COMPANY

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شعار CC0 COMPANY

سعر CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CC0COMPANY إلى USD:

$0.00004329
$0.00004329$0.00004329
+20.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار CC0 COMPANY (CC0COMPANY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:09:22 (UTC+8)

سعر CC0 COMPANY اليوم

السعر المباشر لمشروع CC0 COMPANY (CC0COMPANY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CC0COMPANY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CC0COMPANY.

يحتل CC0 COMPANY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,975، مع عرض متداول قدره 574.53M CC0COMPANY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CC0COMPANY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00354715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CC0COMPANY بمقدار -1.30% خلال الساعة الماضية و+17.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K

--
----

$ 43.47K
$ 43.47K$ 43.47K

574.53M
574.53M 574.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CC0 COMPANY هي $ 24.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CC0COMPANY يبلغ 574.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.47K.

سجل سعر CC0 COMPANY بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00354715
$ 0.00354715$ 0.00354715

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

+20.75%

+17.80%

+17.80%

سجل سعر CC0 COMPANY (CC0COMPANY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CC0 COMPANY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CC0 COMPANY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CC0 COMPANY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CC0 COMPANY مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+20.75%
30 يوم$ 0-61.11%
60 يوم$ 0-0.70%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار CC0 COMPANY

CC0 COMPANY (CC0COMPANY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CC0COMPANY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCC0 COMPANY (CC0COMPANY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CC0 COMPANY نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر CC0 COMPANY الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CC0COMPANY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار CC0 COMPANY.

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المصدر CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemE-commerceZora Creator

نبذة عن CC0 COMPANY

ما هو سعر التداول المباشر لـ CC0 COMPANY اليوم؟

يبلغ سعر تداول CC0 COMPANY الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ CC0COMPANY؟

سجلت CC0COMPANY حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر CC0 COMPANY اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت CC0 COMPANY تحركًا في السعر بنسبة 20.74%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به CC0 COMPANY اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت CC0 COMPANY بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CC0 COMPANY

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:09:22 (UTC+8)

تحديثات CC0 COMPANY (CC0COMPANY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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