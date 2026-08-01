سعر CC0 COMPANY اليوم

السعر المباشر لمشروع CC0 COMPANY (CC0COMPANY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CC0COMPANY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CC0COMPANY.

يحتل CC0 COMPANY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,975، مع عرض متداول قدره 574.53M CC0COMPANY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CC0COMPANY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00354715، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CC0COMPANY بمقدار -1.30% خلال الساعة الماضية و+17.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

القيمة السوقية $ 24.98K$ 24.98K $ 24.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.47K$ 43.47K $ 43.47K إمداد دورة التداول 574.53M 574.53M 574.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CC0 COMPANY هي $ 24.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CC0COMPANY يبلغ 574.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.47K.