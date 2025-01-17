سعر CBDC (CBDC)
سعر CBDC (CBDC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CBDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 440.89
- تغيير سعر CBDC خلال اليوم هو +1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CBDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CBDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CBDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CBDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.99%
|30 يوم
|$ 0
|-23.70%
|60 يوم
|$ 0
|-4.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CBDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+1.99%
-2.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CBDC: FLIPPING CENTRALIZATION ON ITS HEAD. A digital asset poised to challenge forthcoming Central Bank Digital Initiatives.Get ready to dive headfirst into the wacky world of CBDC Token – the digital disruptor taking on those sneaky Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Let's get started and see how CBDC Token is changing the game, one "D'oh!" at a time! CBDC Token is here to chow down on those boring CBDCs! Just like I scarf down donuts, CBDC Token is gobbling up central bank control. No more snooze-inducing systems – CBDC Token is speedy, efficient, and ready to supercharge your finances! With CBDC Token, you're in control, just like how I dominate the TV remote. No more big shots telling you what to do! CBDC Token puts the power in your hands, like holding a donut – sweet and satisfying! TIME TO PUT AN END TO THOSE CBDCS CAUSING FINANCIAL FACEPALMS! JUST LIKE I TAKE ON LIFE'S CHALLENGES, CBDC TOKEN STEPS UP. SAY FAREWELL TO THE HASSLES AND RED TAPE OF TRADITIONAL BANKING – CBDC TOKEN IS HERE TO SERVE UP A NEW ERA OF FINANCIAL AWESOMENESS!
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